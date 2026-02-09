PD – PARTITO DEMOCRATICO: «STRASBURGO: DAL GOVERNO SOLO SILENZIO E PROPAGANDA MENTRE IL SUD ASPETTA RISPOSTE»

18.01 - lunedì 9 febbraio 2026

“Dopo il ciclone Harry, che ha provocato oltre 2 miliardi di euro di danni e lasciato migliaia di famiglie senza casa o lavoro, il Governo ha risposto con appena 100 milioni di euro e nessun intervento concreto. Un’azione del tutto insufficiente di fronte a un’emergenza che colpisce duramente il Sud”.

Lo dichiara Annalisa Corrado, componente della segreteria nazionale del Pd ed europarlamentare.

“Nel frattempo, la maggioranza preferisce alimentare sterili polemiche mediatiche invece di occuparsi delle vere priorità. Milioni di cittadini vivono in aree a rischio dissesto idrogeologico e, nelle regioni colpite, ogni giorno di ritardo per i ristori aumenta i danni, rallenta la ricostruzione e dimentica la messa in sicurezza del territorio.

Il Governo spieghi cosa sta facendo e perché continua a rifiutare l’utilizzo delle risorse destinate a grandi opere come il Ponte sullo Stretto per finanziare subito ristori e ricostruzione. Il Sud non ha bisogno di slogan, ma di risposte immediate e responsabilità.

La premier continua a tacere sulle cose importanti, ma non manca mai di farsi sentire quando si può provare a distrarre le persone con il più squallido vittimismo. Tuona su Pucci. Tace su Gaza, tace su Epstein, tace su ICE”, conclude Corrado.