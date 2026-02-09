FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA. ROSSO (FDI): NUMERI VIMINALE SMENTISCONO SALIS E SINISTRE»

18.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Nell’ennesimo attacco al Governo da parte del Sindaco di Genova, Silvia Salis, oggi vi è il tema della sicurezza. Spiace informare il Sindaco di due cose: la prima è che i numeri dimostrano come sia la sinistra ad avere il record negativo di assunzioni nelle forze di polizia (furono meno di 4mila nel 2020 sotto il governo Conte due); la seconda è che il governo non è contro nessuno, ma agisce su mandato popolare per la realizzazione di un programma presentato agli italiani.

I dati diffusi oggi dal Viminale smentiscono la narrazione fallace dei Sindaci di sinistra: la diminuzione dei reati, le 39mila nuove forze di polizia già assunte e le altre 30mila in previsione, lo stanziamento di nuovi fondi per il rinnovo dei contratti ne sono la prova.

Quindi, sull’inasprimento delle pene previsto nel nuovo pacchetto sicurezza, di prossima approvazione, vedremo se la sinistra voterà a favore o dimostrerà la solita incongruenza. Mi aspetto, altresì, che il Sindaco Salis faccia pressione sul campo largo per attuare la stretta tanto auspicata”.

Così in una nota Matteo Rosso, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.