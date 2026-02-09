COMUNE DI NAPOLI * :«IL MEDICO CONDOTTO GIOVANNI DI MARINO AVRÀ UNA STRADA DEDICATA A CHIAIANO»

18.00 - lunedì 9 febbraio 2026

Napoli dedica una strada a Giovanni Di Marino, lo storico “medico condotto” di Chiaiano

Domani, martedì 10 febbraio, alle ore 12:00, si terrà la cerimonia ufficiale di intitolazione di una nuova area di circolazione alla memoria di Giovanni Di Marino (1891-1977).

L’iniziativa vedrà la trasformazione dell’attuale “Vico detto Croce”, nel quartiere Chiaiano, in via Giovanni Di Marino.

Dettagli dell’evento

Data e ora: Martedì 10 febbraio 2026, ore 12:00.

Luogo: Vico detto Croce (in corrispondenza del civico n. 52 di Corso Chiaiano).

Interventi: La cerimonia vedrà la partecipazione della Vicesindaco con Delega alla Toponomastica Laura Lieto e dei rappresentanti della Municipalità 8.

Note biografiche

Giovanni Di Marino, nato e vissuto a Napoli tra il 1891 e il 1977, ha servito la comunità locale per anni in qualità di medico condotto. L’intitolazione rappresenta un riconoscimento alla sua figura professionale e umana, profondamente legata al territorio di Chiaiano.

Modifiche alla toponomastica

La targa commemorativa che verrà scoperta durante la cerimonia riporterà la dicitura:

VIA GIOVANNI DI MARINO MEDICO CONDOTTO GIÀ VICO DETTO CROCE QUARTIERE CHIAIANO