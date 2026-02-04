PD – PARTITO DEMOCRATICO: «MALTEMPO, SARRACINO: IL GOVERNO MELONI È ANTIMERIDIONALE, SERVE UN GRANDE PIANO DI INVESTIMENTI»

15.30 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Dal ministro Musumeci ci saremmo aspettati delle proposte per Niscemi e per affrontare il grande tema della messa in sicurezza del nostro territorio. Abbiamo ascoltato invece un racconto fuori dalla storia che conferma l’impianto profondamente antimeridionale del governo Meloni. Il Ministro ha addirittura trovato il tempo per dirci che i cambiamenti climatici non sono responsabilità dell’uomo ma non quello per indicare soluzioni urgenti per i cittadini di Niscemi. Il Pd, con la segretaria Elly Schlein, ha offerto ancora una volta collaborazione istituzionale e proposte concrete: si utilizzino le risorse del ponte sullo stretto per un grande piano di investimenti che contrasti il dissesto idrogeologico. E si lavori inoltre seriamente alla prevenzione anche finanziando il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici sul quale purtroppo, da tre anni, il governo Meloni non ha investito un solo euro.”

Così Marco Sarracino, responsabile Coesione territoriale, Sud e aree interne della segreteria Pd.