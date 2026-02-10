Popular tags:
PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «QUATTRO NUOVI MEMBRI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL MUSEION»

16.17 - martedì 10 febbraio 2026

BOLZANO (USP). Nella seduta del 6 febbraio, la Giunta provinciale ha approvato due delibere riguardanti il Museo d’arte moderna e contemporanea Museion.

Da un lato sono stati stanziati 100.000 euro per gli investimenti, destinati principalmente all’acquisto di opere d’arte.

Inoltre, sono stati nominati i quattro rappresentanti della Provincia nel nuovo Consiglio di amministrazione: Peter Paul Kainrath è stato confermato, mentre si aggiungono Tanja Pichler, Stefania Pitscheider Soraperra e Antonella Arseni.

