FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «GIORNO DEL RICORDO – DAVIDE BERGAMINI (FORZA ITALIA): “MEMORIA, LIBERTÀ E UNITÀ PER COSTRUIRE IL FUTURO”»

16.16 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Giorno del Ricordo – Davide Bergamini (Forza Italia): “Memoria, libertà e unità per costruire il futuro”

Roma, 10 febbraio –

“Oggi, nel Giorno del Ricordo, ho partecipato alla commemorazione alla Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per rendere omaggio ai Martiri delle Foibe e a tutte le vittime di una delle pagine più dolorose e a lungo dimenticate della nostra storia nazionale”.

Lo dichiara Davide Bergamini, sindaco e parlamentare di Forza Italia.

“Ricordare – prosegue Bergamini – non è un esercizio formale, ma un dovere civile e morale. È fondamentale tramandare alle nuove generazioni questi messaggi, ricordare gli errori del passato per evitare di commetterli in futuro. La memoria deve essere uno strumento di conoscenza, ma anche di responsabilità”.

“Il Giorno del Ricordo non deve essere divisivo, ma un momento di unità nazionale e di riflessione condivisa. Ricordare le Foibe significa difendere i valori della libertà, perché dove vengono negate la libertà di un popolo, l’identità e la dignità della persona, lì nascono le tragedie della storia”.

“La libertà e la pace – aggiunge – non sono mai conquiste scontate, vanno custodite, difese e alimentate ogni giorno. Ed è proprio dalla memoria che nasce la consapevolezza necessaria per mantenerle vive come fondamento della nostra società”.

“Sia nel mio ruolo di sindaco sia come parlamentare – conclude Bergamini – ritengo necessario continuare a promuovere il ricordo e coinvolgere i giovani, che rappresentano il futuro del Paese. Solo trasmettendo questi valori possiamo costruire una comunità più unita, libera e consapevole”