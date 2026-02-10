FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «GIORNO DEL RICORDO, RASTRELLI (FDI): L’ITALIA NON DIMENTICA I MARTIRI DELLE FOIBE»

16.15 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Ricordare significa assolvere ad un dovere morale e storico di verità e di giustizia, per onorare chi ha tutto sacrificato per l’amor di Patria, e per trasmettere questa memoria necessaria alle nuove generazioni”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia Sergio Rastrelli intervenendo, sul proprio profilo Facebook, sulla Giornata del Ricordo.

“Il Senato della Repubblica – si legge nel post corredato dall’immagine di Palazzo Madama illuminato di verde, di bianco e di rosso – quest’oggi si illumina di tricolore quale doveroso omaggio ai Martiri delle Foibe e agli esuli giuliano – dalmati, vittime della barbarie comunista titina sul confine orientale”.

“L’Italia non dimentica”, conclude Rastrelli.