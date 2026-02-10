PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «EUREGIOBRUSSELSSCHOOL 2026: SCADONO LE CANDIDATURE PER GLI STUDENTI DI LAUREA MAGISTRALE»

15.27 - martedì 10 febbraio 2026

A tutti gli studenti e le studentesse dell’ultimo minuto interessati all’UE, su con le orecchie! Questa settimana scade il termine per presentare la candidatura alla EuregioBrusselsSchool 2026: più precisamente ci si può candidare fino a domenica 15 febbraio.

Come già annunciato, questo corso, che si terrà a Bruxelles dal 22 al 26 giugno, offre la possibilità di guardare dietro le quinte delle istituzioni europee, comprendere i meccanismi e i compiti dell’UE e della diplomazia internazionale, discutere con politici e alti funzionari e raccogliere crediti ECTS per il proprio corso di laurea.

Possono candidarsi a questo corso organizzato dall’Ufficio di collegamento dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino, quest’anno arrivato alla sua 15esima edizione, principalmente studenti e studentesse delle università di Bolzano, Innsbruck e Trento.

Requisito fondamentale è quello di essere iscritti a un corso di laurea magistrale, inclusi i/le partecipanti ai programmi Erasmus+.

La validità dei crediti ECTS (European Credit Transfer Accumulation System) ai fini del proprio corso di studi deve essere verificata individualmente in anticipo.

Il capitano del Tirolo e attuale presidente dell’Euregio Anton Mattle, insieme al presidente della Provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher e al presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti incoraggiano studenti e studentesse a candidarsi.

Sono invitati a candidarsi studenti e studentesse che desiderano combinare le loro conoscenze accademiche con esperienze pratiche e confrontarsi con i responsabili politici europei e con coetanei provenienti da tutta l’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino.

Il programma è di particolare interesse anche per chi aspira a una carriera in ambiti quali la politica, la storia contemporanea, la traduzione o gli studi culturali o che semplicemente ami costruire reti internazionali e amicizie transfrontaliere.

Per i partecipanti e le partecipanti provenienti dall’Alto Adige o che studiano presso la Libera Università di Bolzano e che hanno presentato domanda tramite la quota riservata all’Alto Adige è previsto un contributo economico della Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano pari a 400 euro, da versare al momento del ricevimento della conferma di partecipazione.

Tutte le informazioni sulle iscrizioni (in lingua inglese) sono disponibili sul sito dell’Università di Innsbruck.