PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «ALBERGATORI E PUBBLICI ESERCENTI INCONTRANO LE ISTITUZIONI: FOCUS SU SVILUPPO E PROSPETTIVE»

15.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

Il nuovo presidente dell’Associazione albergatori e pubblici esercenti (HGV) Klaus Berger, accompagnato dal direttore dell’associazione Raffael Mooswalder, ha discusso temi di rilevanza socio-politica durante la sua visita inaugurale al presidente della Provincia Arno Kompatscher e all’assessore al Turismo Luis Walcher.

L’Associazione albergatori e pubblici esercenti dell’Alto Adige (HGV) rappresenta una vasta gamma di tematiche: si è discusso, ad esempio, del rafforzamento delle locande e dei bar di paese, per la cui promozione è necessario adeguare i criteri e semplificarli, al fine di mantenere la funzione sociale delle locande per la vita del paese.

È stato sottolineato che impedire la chiusura delle locande locali è un obiettivo comune, per il quale sono necessari sforzi congiunti.

All’ordine del giorno dell’incontro c’era anche il nuovo regolamento tipo che dovrebbe disciplinare il campeggio selvaggio.

Tutti i partecipanti alla discussione hanno sottolineato la necessità di regolamentare anche gli affitti a breve termine.

Temi come l’alloggio dei dipendenti nel settore alberghiero e della ristorazione o il finanziamento di rifugi privati richiedono un approfondimento.

Il progetto del marchio del datore di lavoro Join Future Hospitality è a buon punto, ha riferito la dirigenza dell’HGV: l’obiettivo è quello di attirare i dipendenti in Alto Adige a lavorare nel settore alberghiero e di ristorazione e di portare in provincia personale qualificato.

Il presidente dell’HGV Berger ha ringraziato il presidente della Provincia Kompatscher, che è riuscito a portare le Olimpiadi in Alto Adige: si tratta di un valore aggiunto di cui l’Alto Adige potrà beneficiare nei prossimi decenni.

Il 54enne albergatore Klaus Berger è stato eletto tre mesi fa presidente dell’Associazione albergatori e pubblici esercenti HGV; in questa funzione succede a Manfred Pinzger, che ha guidato l’associazione per 12 anni.

Klaus Berger gestisce insieme alla sua famiglia dal 2015 l’azienda dei genitori, l’Hotel Post Gries a Bolzano.

Negli ultimi quattro anni Klaus Berger è stato vicepresidente dell’HGV e presidente della zona di Bolzano e dintorni.

Alla fine di ottobre, è stato eletto presidente del distretto di Bolzano e dintorni.

Raffael Mooswalder è direttore dell’Associazione albergatori e pubblici esercenti dal gennaio 2024.