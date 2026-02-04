M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MALTEMPO, M5S: INTERROGAZIONI SU TRUFFA POLIZZE, RISTORI E TASSE IN AREE COLPITE»

15.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

Il M5S ha depositato alla Camera e al Senato due interrogazioni parlamentari, a firma Ida Carmina e Mario Turco, per chiedere al Governo lumi sulle polizze catastrofali, rese dal Governo Meloni obbligatorie per le imprese nella Legge di bilancio 2024.

Le polizze in questione, come peraltro denunciato da associazioni imprenditoriali, non garantirebbero coperture per gli eventi legati al ciclone Harry che hanno messo in ginocchio comunità e attività produttive, con danni al momento stimati in 2 miliardi di euro in Sicilia, Calabria e Sardegna.

L’esclusione di alcuni eventi dalle coperture sta rendendo manifesta la truffa implicita in queste polizze, che noi già due anni fa denunciammo come ennesimo balzello a carico delle imprese.

Chiediamo al Governo, pertanto, di chiarire immediatamente l’aspetto delle coperture, di ribaltare una normativa truffaldina e soprattutto di intervenire con ristori pubblici veri a tutela dei territori colpiti dal ciclone Harry e di disporre a beneficio delle imprese la sospensione del pagamento delle tasse e delle sanzioni previste in caso di mancata stipula delle medesime polizze.