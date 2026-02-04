M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SUOLO, M5S: PATRIMONIO DA DIFENDERE, POLITICA TUTELI ECOSISTEMA E BIODIVERSITÀ»

09.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

//

“Il significato di suolo dovrebbe essere alla base della conoscenza di ogni consumatore e produttore. Si tratta di un patrimonio di cui si ha poca conoscenza, un ecosistema complesso, dinamico, composto da un mondo fatto di biodiversità.

Un sistema strettamente correlato a tanti elementi che la politica deve tutelare anche attraverso misure concrete, l’innovazione tecnologica, la conoscenza e la comunicazione rivolta anche agli operatori del settore.

Con l’evento di oggi al Senato abbiamo voluto accogliere la proposta che arriva da comitati, cittadini e studiosi.

Agricoltura, ambiente e salute sono strettamente connessi e devono essere difesi; per questo è molto importante garantire una produttività che garantisca cibi sani.

Il Movimento 5 Stelle ha da sempre seguito questo tema depositando anche atti parlamentari con l’obiettivo di tutelare il suolo anche con la rigenerazione urbana.

La politica non si deve sottrarre a questa responsabilità.

L’attenzione relativa allo stato di salute del suolo, nell’interesse di tutti, dell’ambiente, sta mancando da decenni e anche troppo in questa legislatura.

Il Movimento 5 Stelle si è sempre impegnato su questi temi e continueremo a farlo consapevoli del supporto di cittadini come i partecipanti presenti oggi alla conferenza stampa, che ogni giorno si battono per difendere un sistema che deve essere protetto”.

Così le senatrici M5S Elena Sironi e Gisella Naturale durante la conferenza stampa di questo pomeriggio al Senato ‘Rigenerare il suolo per garantire la sicurezza alimentare’.