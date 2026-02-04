Popular tags:
News immediate,
non mediate!
OPINIONMIX

CAMERA DEI DEPUTATI: «COMMISSIONE PER L’INSULARITÀ, AUDIZIONE DEL CAPO DELLA PROTEZIONE CIVILE CICILIANO IN VIDEOCONFERENZA»

09.40 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Mercoledì 4 febbraio, alle ore 8.45, presso l’Aula del III piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, in merito all’indagine conoscitiva sull’individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d’insularità e sulle relative misure di contrasto, svolge, in videoconferenza, l’audizione del capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Fabio Ciciliano.

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

