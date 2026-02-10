M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, M5S: STOP FASCISMO IN CLASSE, VALDITARA NON MANDA ISPETTORI»

16.20 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Registriamo una escalation di rigurgiti fascisti nelle scuole che non può essere presa sotto gamba. L’ultimo a Sulmona, dove durante la settimana della Memoria, alcuni studenti hanno filmato un saluto fascista in classe e srotolato una bandiera con simboli del regime. Docenti e dirigenti sono rimasti sconvolti.

Non è un episodio isolato: pochi giorni fa al liceo Righi di Roma un gruppo di persone incappucciate ha lanciato oggetti e intonato cori fascisti contro studenti e insegnanti.

Nei mesi scorsi altre scuole, a Roma, Genova e Gallarate, sono state teatro di aggressioni, scritte e vandalismi di chi inneggia al nazifascismo.

Giuseppe Valditara solitamente celere nell’invio di ispettori, sembra questa volta non trovare la stessa urgenza davanti a gesti che diffondono ideologie fasciste nelle scuole.

Ministro, quando dirà – e soprattutto farà – qualcosa? È ora di smettere di girarsi dall’altra parte: servono misure immediate e chiare per difendere studenti, insegnanti e i valori della Costituzione”.

Così gli esponenti M5S in commissione cultura.