M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, CAROTENUTO (M5S): NOI AL FIANCO GIORNALISTI RAI SPORT»

16.00 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Il capogruppo M5S in commissione di vigilanza Rai, Dario Carotenuto, ha espresso piena solidarietà alle giornaliste e ai giornalisti di Rai Sport che stanno affrontando giorni particolarmente complessi durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Secondo Carotenuto, le responsabilità della direzione di Paolo Petrecca hanno generato una situazione di grave disagio professionale e umano, resa ancora più grave dal fatto che non sia stata data voce al comunicato Usigrai, un atto anti sindacale vero e proprio e una lesione dei diritti dei lavoratori.

Il rappresentante del Movimento 5 Stelle ha sottolineato che i giornalisti avrebbero avuto piena ragione di scioperare immediatamente.

Solo l’amore per l’azienda e il rispetto verso i telespettatori, appassionati delle Olimpiadi e che magari non possono permettersi abbonamenti a costose piattaforme, li ha convinti a posticipare i giorni di sciopero a dopo la conclusione dei Giochi.

Nonostante questo contesto difficile, ha evidenziato Carotenuto, le redazioni stanno dimostrando senso del dovere, competenza e grande professionalità.

Saranno proprio il loro impegno e la loro serietà a garantire, anche in queste condizioni, un racconto autorevole, puntuale e di qualità delle Olimpiadi, assicurando ai cittadini che il servizio pubblico deve offrire.

