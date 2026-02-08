M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «MILANO CORTINA, M5S: DOVEROSA CONDANNA VIOLENZE, CDX NON NASCONDA FALLIMENTO SU SICUREZZA»

12.40 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Anche sulle violenze che hanno macchiato la manifestazione pacifica di ieri a Milano, così come è avvenuto per i fatti di Torino, è doverosa la ferma condanna delle forze politiche. Il M5S lo fa anche in questa circostanza: chi ieri ha strumentalizzato la manifestazione di Milano per scopi che nulla hanno a che vedere con l’espressione del dissenso ha violato la legge e la civiltà e deve essere condannato di conseguenza.

Ai solerti esponenti del centrodestra che questa mattina stanno recitando il solito coretto organizzato in cui sollecitano altri esponenti politici a dissociarsi da comportamenti a cui loro li associano in modo strumentale, ricordiamo che queste sceneggiate non copriranno le loro responsabilità sul mancato presidio della sicurezza.

In Italia in troppi possono fare quello che gli pare perchè le politiche del governo hanno fallito in modo dirompente. Se pensano di cavarsela con raffiche di comunicati stampa e varando ogni volta norme inutili, grottesche o liberticide per inseguire la cronaca, vuol dire che intendono portare il loro fallimento alle estreme conseguenze.

Noi in questi giorni non abbiamo chiesto dimissioni al ministro responsabile della sicurezza, il centrodestra all’opposizione lo fece quando a devastare erano i neofascisti contro la sede di un sindacato o i no vax: ma capiamo che serietà, lucidità e coerenza non albergano nell’attuale governo”.