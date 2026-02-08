FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MILANO-CORTINA, MALAGUTI (FDI): NON DISSENSO MA PROGETTO EVERSIVO CONTRO GOVERNO»

12.30 - domenica 8 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Gli scontri e i sabotaggi di Torino e Milano non possono più essere considerati come semplici manifestazioni di dissenso. Devono essere valutati come un vero e proprio progetto eversivo contro il Governo Meloni e contro il sistema democratico del nostro Paese.

Gli ordigni rudimentali in prossimità delle rotaie per paralizzare il traffico ferroviario ne sono una ulteriore evidenza.

Ogni occasione- dalla Palestina alle Olimpiadi; dalla Tav allo sgombero di edifici occupati abusivamente- rappresenta per questi criminali, sempre più feroci e organizzati, una occasione per aggredire le Forze dell’Ordine e danneggiare beni pubblici.

La magistratura ne prenda atto, perché se non si assumono provvedimenti efficaci anche nelle sedi giudiziali, la situazione sarà destinata solo a peggiorare”.

Così il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Malaguti.