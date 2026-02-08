FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «MI-CO. MAULLU (FDI): VIOLENZE ANTAGONISTE DA RETE ANARCOIDE CHE PUNTA A DEVASTAZIONE, BASTA DISTINGUO»

12.15 - domenica 8 febbraio 2026

“Quanto accaduto ieri a Milano ripropone lo stesso copione già visto a Torino: stessi protagonisti, stessa regia ideologica, stessa violenza organizzata.

Non è dissenso politico, ma un modello anarcoide che usa la piazza per devastare e colpire le forze dell’ordine e lo Stato.

Esiste una rete che si muove su scala nazionale, con schemi collaudati e obiettivi chiari: destabilizzare e intimidire.

Cambiano le città, non cambia il cliché.

Per questo le misure sulla sicurezza varate dal governo Meloni devono essere applicate con il massimo rigore.

Non possono esistere distinguo tra le forze politiche: la condanna deve essere totale e senza ambiguità.

O si sta dalla parte dello Stato, oppure si legittima la violenza”.

Lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Stefano Maullu.