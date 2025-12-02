LEGA * CAMERA: «COSAC: GIGLIO VIGNA (LEGA), NON ESISTE SOLO FRONTE EST. INVESTIRE SU SICUREZZA PAESI A SUD»

12.30 - martedì 2 dicembre 2025

COSAC: Giglio Vigna (Lega), non esiste solo fronte est. Investire su sicurezza paesi a sud Roma, 2 dic. – “Sicurezza vuol dire anche gestione dei flussi migratori. L’Italia negli ultimi anni ha compiuto un netto salto di qualità: lo dimostra un dato oggettivo. Gli sbarchi sono nettamente diminuiti. A novembre 2025 i migranti sbarcati sono stati circa 62.000 (dal 1° novembre 2024 al 30 novembre 2025), meno della metà dei 148.000 registrati nello stesso periodo del 2023.Occorre ora procedere a una rapida approvazione del Regolamento UE e dei due regolamenti sui paesi sicuri, per rendere effettivo il principio secondo cui solo chi ha realmente titolo alla protezione internazionale può rimanere sul territorio europeo. Occorre inoltre rafforzare la cooperazione tra le autorità europee e nazionali nella lotta contro i trafficanti. In questo contesto consideriamo inaccettabile l’interruzione di oltre due anni della condivisione sistematica e dello scambio di dati tra Frontex ed Europol. Lo diciamo chiaramente ai paesi del nord e ai paesi baltici: non esiste solo il fronte est. Gli investimenti devono essere a 360 gradi, anche sul fronte sud: lotta all’immigrazione clandestina, presidio dei confini marittimi, lotta al terrorismo nelle nostre città, lotta alla radicalizzazione islamica”.Così il deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, presidente della commissione Politiche Ue, durante un intervento al COSAC di Copenaghen.Ufficio Stampa Lega Camera