M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «GIUSTIZIA, M5S: LETTERA MAGISTRATI SU ECM CONFERMA GRAVITA’ DELLA SITUAZIONE»

11.20 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Apprendiamo da un articolo del Corriere della Sera che la procuratrice generale di Milano Francesca Nanni e il presidente della Corte d’Appello del capoluogo lombardo Giuseppe Ondei hanno scritto una lettera al ministro Nordio per sapere i nomi degli amministratori di sistema che possono entrare nei computer dei magistrati attraverso il famigerato programma gestionale Ecm.

I due magistrati chiedono anche di poter avere dal ministro garanzie di completezza e inalterabilità dei files di log e periodiche verifiche sulle ragioni degli accessi.

Infine, chiedono di sapere una volta per tutte se l’amministratore di sistema oggi possa o no accedere al pc del magistrato anche senza sua preventiva autorizzazione.

Le domande avanzate dai due magistrati di Milano sono molto chiare e sacrosante e le risposte del ministro sono doverose e indispensabili, l’Italia non ha ancora capito se i computer dei magistrati che indagano su ogni crimine commesso nel nostro Paese possano essere spiati.

Allo stesso modo, il governo deve rispondere a due nostre interrogazioni puntuali presentate alla Camera e al Senato.

Nessun complotto ordito dalla trasmissione Report e cavalcato dalle opposizioni.

Non è tutto a posto finché non vi saranno risposte serie.

La supponente superficialità del ministro Nordio e del governo Meloni sono inaccettabili e irresponsabili”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D’Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.