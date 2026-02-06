FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «LAVORO: BENIGNI, INVIDIA SOCIALE È UN GIOCO PERICOLOSO. SOSTENERE IMPRESE, NON DEMONIZZARLE”»

11.15 - venerdì 6 febbraio 2026

Lavoro: Benigni, invidia sociale è un gioco pericoloso. Sostenere imprese, non demonizzarle”

“Viviamo in un Paese libero, dove esistono la cultura del lavoro e la libertà d’impresa. Bisogna stare molto attenti a soffiare sull’invidia sociale, perché è un gioco estremamente pericoloso. La lotta tra classi non porta a nulla e non risolve il problema della povertà”. Lo ha detto Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Dritto e Rovescio. “Qualcuno – ha proseguito – ha provato a risolvere il problema della povertà con il reddito di cittadinanza. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle sono usciti su un terrazzino annunciando che avevano abolito la povertà: oggi, invece, abbiamo sei milioni di poveri. Continuare a tassare chi lavora e a trattare gli imprenditori come sfruttatori, anziché come persone che creano lavoro e occupazione, sono misure fallimentari.

Noi pensiamo che debbano essere sostenuti, non demonizzati, altrimenti scapperanno da questo Paese. La differenza tra noi e la sinistra – ha aggiunto ancora – è che noi otteniamo risultati concreti, come dimostrano i dati. Secondo l’Istat la disoccupazione è ai minimi storici e l’occupazione ai massimi. Con questo Governo sono stati stanziati 20 miliardi di euro per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione. Solo la CGIL non li ha firmati, perché Landini non si occupa degli interessi dei lavoratori, preferisce fare il capo dell’opposizione”, ha concluso.