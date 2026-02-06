Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «LAVORO: BENIGNI, INVIDIA SOCIALE È UN GIOCO PERICOLOSO. SOSTENERE IMPRESE, NON DEMONIZZARLE”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
11.15 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Lavoro: Benigni, invidia sociale è un gioco pericoloso. Sostenere imprese, non demonizzarle”

“Viviamo in un Paese libero, dove esistono la cultura del lavoro e la libertà d’impresa. Bisogna stare molto attenti a soffiare sull’invidia sociale, perché è un gioco estremamente pericoloso. La lotta tra classi non porta a nulla e non risolve il problema della povertà”. Lo ha detto Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo a Dritto e Rovescio. “Qualcuno – ha proseguito – ha provato a risolvere il problema della povertà con il reddito di cittadinanza. Gli esponenti del Movimento 5 Stelle sono usciti su un terrazzino annunciando che avevano abolito la povertà: oggi, invece, abbiamo sei milioni di poveri. Continuare a tassare chi lavora e a trattare gli imprenditori come sfruttatori, anziché come persone che creano lavoro e occupazione, sono misure fallimentari.
Noi pensiamo che debbano essere sostenuti, non demonizzati, altrimenti scapperanno da questo Paese. La differenza tra noi e la sinistra – ha aggiunto ancora – è che noi otteniamo risultati concreti, come dimostrano i dati. Secondo l’Istat la disoccupazione è ai minimi storici e l’occupazione ai massimi. Con questo Governo sono stati stanziati 20 miliardi di euro per i rinnovi dei contratti della pubblica amministrazione. Solo la CGIL non li ha firmati, perché Landini non si occupa degli interessi dei lavoratori, preferisce fare il capo dell’opposizione”, ha concluso.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.