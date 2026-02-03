M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BORSA, TURCO (M5S): AZIENDE FUGGONO, TIRANO SOLO LE BANCHE»

11.20 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

I presunti record messi a segno dalla borsa italiana, tanto decantati da un centrodestra ormai in versione turbofinaziaria, continuano a essere fondamentalmente trainati dal comparto banche e difesa. Vacche grasse per gli shareholders delle società di questi settori, quindi, mentre vacche sempre più magre per tutti gli stakeholders del resto dell’economia reale.

È del tutto miope e manipolatorio guardare al record di capitalizzazione, e ai 46mila punti superati dal Ftse Mib, senza citare i saldi totalmente negativi tra nuove quotazioni (ipo) e uscite dal listino (delisting), così come i saldi negativi tra capitalizzazione persa in seguito ai delisting e capitalizzazione acquisita in termini di nuove ipo.

Nel 2025, per esempio, abbiamo avuto 21 ipo e 29 delisting, con saldo a -8. Nel 2024 il saldo aveva chiuso a -11. Tra il 2022 e il 2025 i delisting hanno prodotto una perdita di capitalizzazione di 81 miliardi, mentre le nuove quotazioni hanno aggiunta nuova capitalizzazione per 14 miliardi. Anche qui, saldo drammaticamente negativo a -67 miliardi.

È in questi numeri, non nella illusione ottica dei presunti record finanziari, che insiste tutto il fallimento della borsa nell’era Meloni per l’economia reale. E il nuovo Tuf, Testo unico della finanza a cui sta lavorando il Governo, non è certamente in grado di cambiare questo quadro, andando invece a consolidare un’autarchia finanziaria al cui interno chi controlla ha poteri assoluti sulle minoranze. E questo farà ulteriormente fuggire i risparmiatori, desiderosi di vedere tutelati i loro diritti e la trasparenza.

Lo dichiara il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario.