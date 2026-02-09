Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * SENATO: «RAI: LEGA, SINISTRI VOGLIONO ZITTIRE ANCHE CERNO »

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.00 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Roma, 9 feb. – “I sinistri, non contenti di aver portato alla rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo, ora vogliono zittire anche Tommaso Cerno, solo perché non è allineato al pensiero unico. Gli italiani hanno capito chi sono i nuovi fascisti: quelli che invocano la censura ogni volta che non controllano l’informazione. Non c’è altro da aggiungere”.

Così i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.