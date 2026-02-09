LEGA * SENATO: «RAI: LEGA, SINISTRI VOGLIONO ZITTIRE ANCHE CERNO »

20.00 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Roma, 9 feb. – “I sinistri, non contenti di aver portato alla rinuncia di Andrea Pucci a Sanremo, ora vogliono zittire anche Tommaso Cerno, solo perché non è allineato al pensiero unico. Gli italiani hanno capito chi sono i nuovi fascisti: quelli che invocano la censura ogni volta che non controllano l’informazione. Non c’è altro da aggiungere”.

Così i parlamentari della Lega in Vigilanza Rai: Giorgio Maria Bergesio, Ingrid Bisa, Stefano Candiani, Elena Maccanti, Clotilde Minasi ed Elena Murelli.