REGIONE LOMBARDIA * : «**BIT 2026. MINISTRO SANTANCHÈ, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE MASSARI DOMANI (ORE 11) A INAUGURAZIONE FIERA DEL TURISMO** IL TITOLO ESTRATTO È: BIT 2026. MINISTRO SANTANCHÈ, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE MASSARI DOMANI (ORE 11) A INAUGURAZIONE FIERA DEL TURISMO»

20.00 - lunedì 9 febbraio 2026

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, partecipa domani martedì 10 febbraio, alle ore 11, all’inaugurazione a Rho Fiera Milano della 46° edizione della BIT – Borsa Internazionale del Turismo, la manifestazione di riferimento in Italia del settore, in programma fino al 12 febbraio.

Prevista anche la partecipazione del ministro dal Turismo Daniela Santanché, dell’assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda Debora Massari e del presidente di Fondazione Fiera Giovanni Bozzetti.

Al centro dell’edizione 2026 la volontà di riunire in un’unica community tutti coloro che, ognuno con le proprie competenze, contribuiscono a creare valore per tutta la filiera del turismo: ‘Travel Makers’ è il sottotitolo della fiera che si presenta con un nuovo concept che mette al centro le persone, prima ancora delle destinazioni e dei prodotti.

Sempre a Rho Fiera Milano, alle ore 12.30, è in programma l’inaugurazione dello stand di Regione Lombardia.

All’evento partecipano, oltre al ministro Santanchè, al presidente Fontana e all’assessore regionale Massari, anche l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso e il sottosegretario alla Presidenza con delega a Sport e Giovani Federica Picchi.