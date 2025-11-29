LEGA * SENATO: «MO : PUCCIARELLI (LEGA), ODIO PROPAL È FUORI CONTROLLO, SINISTRA PRENDA POSIZIONE»

19.00 - sabato 29 novembre 2025

Roma, 29 nov. – “Ormai da giorni stiamo vedendo la vera essenza di chi si professa Propal. Prima con le violenze nelle nostre città, e poi maniera sempre più aggressiva, come a Torino, dove hanno devastato la redazione de La Stampa. Oggi è il turno di Roma, dove durante il corteo è stata bruciata la bandiera americana. Domani? Cosa dobbiamo ancora aspettarci da questi delinquenti? La sinistra condanni questi gesti e si esprima per fermarli. È inaccettabile questo silenzio”.

Così in una nota la senatrice della Lega Stefania Pucciarelli.