LEGA * SENATO: «AUTOVELOX, LEGA: CON CENSIMENTO NAZIONALE FINALMENTE VERA TRASPARENZA, STOP AL FAR WEST DELLE MULTE»

16.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Roma, 9 feb. – “Le chiacchiere stanno a zero, alle solite polemiche strumentali si contrappone una concreta operazione trasparenza sugli autovelox che, dopo anni di vero e proprio far west, è finalmente realtà grazie alle iniziative del ministro Salvini. Il censimento nazionale dei dispositivi di controllo della velocità offre un parametro chiaro sia ai Comuni sia ai cittadini: gli enti locali potranno utilizzare solo gli autovelox regolarmente censiti e, dopo l’entrata in vigore del decreto sull’omologazione, conformi alle nuove regole; tutti gli altri dovranno essere spenti o adeguati.

I cittadini, dal canto loro, potranno verificare sul sito del Ministero quali siano gli apparecchi in regola, così da capire se la sanzione ricevuta è legittima oppure no. Questo nuovo quadro di trasparenza spiega anche perché, per la prima volta negli ultimi cinque anni, si registri una riduzione dei proventi da multe stradali: meno autovelox usati come tassa occulta, più sicurezza reale sulle strade e più fiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini, che devono essere tutelati e non vessati”.

Così i senatori della Lega in Commissione trasporti di Palazzo Madama: Nino Germanà, Tilde Minasi e Manfredi Potenti.