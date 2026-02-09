FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MALTEMPO. COLOMBO (FDI): VICINA A COMUNITÀ COLPITE NEL SUD ITALIA»

16.01 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Esprimo la mia più sentita vicinanza alle comunità colpite dal violento maltempo legato al ciclone ‘Harry’, che in questi giorni ha messo in ginocchio in particolare Sardegna, Sicilia e Calabria, con piogge intense, vento e mareggiate pericolose.

Fratelli d’Italia, in Commissione sul rischio idrogeologico, sta insistendo con forza su prevenzione, manutenzione del territorio e soprattutto su una vera cultura della protezione civile, perché la sicurezza non si improvvisa quando l’emergenza è già in corso.

In questo contesto è inaccettabile vedere immagini di persone che si avvicinano alla tempesta, camminano vicino alle onde e riprendono tutto con il telefono, incuranti dei rischi: è il segno di una bassa percezione del pericolo, che può trasformare in tragedia una situazione già critica.

Seguire le indicazioni delle autorità e tenersi lontani da scogliere, moli e litorali esposti significa proteggere la propria vita”.

Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo, capogruppo nella Commissione d’inchiesta sul rischio idrogeologico.