COMUNE DI NAPOLI * :«IL GIORNO DEL RICORDO CELEBRATO A CAPODIMONTE»

16.00 - lunedì 9 febbraio 2026

Giorno del Ricordo 2026: Martedì 10 Febbraio alle 10.00 la cerimonia in memoria delle vittime delle Foibe e degli esuli giuliano-dalmati a Capodimonte

In occasione del Giorno del Ricordo, istituito per conservare la memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati, si terrà una cerimonia commemorativa presso il Real Bosco di Capodimonte.

L’evento intende onorare il ricordo di coloro che trovarono accoglienza nel Centro Raccolta Profughi di Capodimonte, luogo simbolo di solidarietà e testimonianza storica per la città di Napoli.

Il Programma

La cerimonia solenne prevede la deposizione di una corona d’alloro in memoria delle vittime e degli esuli. Saranno presenti: la Vicesindaco del Comune di Napoli, Laura Lieto, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, autorità civili e Diego Lazzarich, dell’Associazione Nazionale Venezia-Giulia e Dalmazia.

Data: Martedì, 10 febbraio 2026

Orario: ore 10:00

Luogo: Real Bosco di Capodimonte

Punto d’incontro: Ingresso Porta Miano