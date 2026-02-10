LEGA * CAMERA: «SICUREZZA, CARRÀ (LEGA): VICINO AL CARABINIERE BRUTALMENTE AGGREDITO A CATANIA»

11.30 - martedì 10 febbraio 2026

Sicurezza, Carrà (Lega): vicino al Carabiniere brutalmente aggredito a Catania

Roma, 10 feb. – “Ho portato la mia vicinanza e solidarietà al Maresciallo Gianpiero Tosto, finito in ospedale in seguito ad una aggressione brutale avvenuta a Catania da parte di un cittadino beccato in un atteggiamento contrario al senso civile che si richiede in un Paese come il nostro. Fortunatamente ha riportato ferite non gravi, ma comunque trovo vergognoso che un cittadino si scagli con tanta ferocia contro un Carabiniere solo per il fatto di essere un uomo al servizio dello Stato e della collettività, chiedendo educazione, ordine e civiltà, principi che sono alla base della nostra democrazia e di una convivenza rispettosa. Un delinquente che si macchia di un comportamento simile, tra l’altro anche pluripregiudicato, merita una sanzione dura, altro che domiciliari”.

Lo dichiara il deputato della Lega Anastasio Carrà, componente delle Commissioni Difesa e Antimafia.

