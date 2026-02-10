M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, M5S: ASSALTO PORTAVALORI ENNESIMO CASO, PRESENTATA INTERROGAZIONE A MINISTERO INTERNO»

11.20 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’assalto di ieri al portavalori lungo la strada statale 613 Lecce-Brindisi ha rappresentato un grave episodio, l’ennesimo, che ha colpito la Puglia.

Lo scontro a fuoco con le pattuglie dei Carabinieri intervenute sul posto, fortunatamente senza gravi conseguenze, il blocco della circolazione stradale, sono immagini drammatiche che si aggiungono alle tante già diffuse da diversi mesi sugli organi di informazione e sui social.

Immagini che raccontano di una regione sotto un attacco sempre più frequente da parte della criminalità.

L’episodio di ieri non è stato un caso isolato ma si inserisce in una serie di analoghi assalti a portavalori verificatisi negli ultimi anni in Puglia; azioni criminali organizzate lungo le principali arterie stradali regionali, spesso caratterizzate da modalità operative sempre più aggressive e da un crescente uso di armi e mezzi di elevata pericolosità.

L’area interessata, inoltre, riveste un ruolo strategico per i collegamenti e per il traffico commerciale, con una conseguente esposizione di cittadini e lavoratori ad alti rischi.

Con un’interrogazione parlamentare abbiamo chiesto al ministro dell’Interno come intende intervenire per contrastare l’eventuale ripetersi di azioni simili e se siano previsti interventi di potenziamento di organici, mezzi e presìdi delle forze dell’ordine che operano nei territori maggiormente esposti.

Quanto accaduto non deve ripetersi.

La tutela dei cittadini, delle forze dell’ordine non può essere messa a rischio.

Le politiche portate avanti dal governo Meloni continuano a incidere negativamente sulla vita degli italiani.

Sul tema della sicurezza continuiamo ad assistere alla solita propaganda mentre il problema non viene affrontato seriamente.

Parliamo di un esecutivo che preferisce investire nei centri Albania che non funzionano, o spendere miliardi in armi e solo 50 milioni nell’ultimo decreto Sicurezza.

È chiaro che per loro le priorità sono altre, ma di certo non rispecchiano quelle dei cittadini e delle forze dell’ordine.