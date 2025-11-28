COMUNE DI BOLZANO * «PRESENTAZIONE DEL FUTURA FESTIVAL 2025/2026»

16.01 - venerdì 28 novembre 2025
Martedì 2 dicembre 2025, ore 10.00 – Biblioteca Giuridica (piano terra Municipio ala vecchia)
L’Assessorato ai Giovani del Comune di Bolzano invita i rappresentanti dei mass media alla conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di FUTURA Festival, che si terrà martedì 2 dicembre 2025 alle ore 10.00 presso la Biblioteca Giuridica del Municipio di Bolzano.
L’Assessore comunale ai Giovani Claudio Della Ratta illustrerà le novità dell’edizione 2025/2026, pensata per dare spazio al talento artistico dei giovani under 35 del territorio, offrendo loro la possibilità di creare e presentare opere inedite sul palco del Teatro Comunale di Gries.
