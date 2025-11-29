LEGA * CAMERA: «ROMA, MATONE (LEGA): PRO PAL BRUCIANO BANDIERA AMERICANA, PROTESTA DEGENERATA»

19.30 - sabato 29 novembre 2025

Roma, Matone (Lega): pro Pal bruciano bandiera americana, protesta degenerata

Roma, 29 nov. – “Oggi a Roma stiamo assistendo all’ennesima manifestazione pro Pal degenerata in azioni assolutamente intollerabili. Bruciare la bandiera americana, così come mettere a ferro e fuoco intere città o prendersela con i giornalisti, è un atto che non può trovare alcuna giustificazione, frutto di un clima di odio e violenza fuori controllo. Stanno oltrepassando ogni limite. La sinistra non esiti a condannare questi atteggiamenti pericolosi e incontrollati”.

Lo dichiara il deputato della Lega Simonetta Matone.

