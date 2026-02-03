LEGA * CAMERA: «PIEVE EMANUELE (MI): LADRO FERMATO DAI MILITARI. ZOFFILI (LEGA): “STRADE SICURE VA POTENZIATA”»

18.00 - martedì 3 febbraio 2026

Pieve Emanuele (Mi): ladro fermato dai militari. Zoffili (Lega): “Strade Sicure va potenziata”Roma, 3 feb. – “Complimenti ai militari dell’Esercito Italiano, impegnati nell’Operazione ‘Strade Sicure’, che domenica scorsa a Pieve Emanuele (Milano) hanno inseguito e fermato un ladro, che aveva appena compiuto un furto in un negozio, affidandolo poi ai Carabinieri. Ancora una volta, la presenza di uomini e donne in divisa dell’Esercito Italiano si è dimostrata essere un indispensabile presidio di legalità, garantendo un intervento immediato ed efficace. Grazie all’impegno della Lega il contingente di ‘Strade Sicure’ è stato mantenuto e ora l’obiettivo, come richiesto attraverso la risoluzione della Lega della quale sono il primo firmatario, che ha iniziato il suo iter in Commissione Difesa alla Camera, è quello di incrementare il numero di operatori impiegati sulle strade e nelle stazioni, passando dagli attuali 6.800 militari dell’Esercito Italiano a 10.000″.Così il Capogruppo della Lega Salvini Premier in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati Eugenio Zoffili, Vicepresidente dell’Assemblea parlamentare Osce.Ufficio Stampa Lega Camera