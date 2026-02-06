LEGA * CAMERA: «MATONE (LEGA), DA CHI ESCE DALLA LEGA UN AIUTINO INUTILE ALLA SINISTRA»

18.00 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

MATONE (LEGA), DA CHI ESCE DALLA LEGA UN AIUTINO INUTILE ALLA SINISTRA

Roma, 6 feb. – “Lasciare ad un anno circa dalle elezioni generali il partito che ti ha eletto e soprattutto gli elettori che ti hanno dato fiducia, se non fosse sospetto è perlomeno miope politicamente. Finora l’unico risultato è stato dare un po’ di fiato ad una sinistra sull’orlo della crisi di nervi alla vigilia del referendum sulla giustizia. Un aiutino che comunque non darà risultati tangibili in termini di consenso e soprattutto ai transfughi dell’ultima ora”.

Lo dichiara il deputato della Lega Simonetta Matone.

__________

Ufficio stampa Lega Camera