LEGA * CAMERA: «IMPRESE: GUSMEROLI (LEGA), LEGGE ANNUALE SU PMI, MOTORE DI CRESCITA PAESE»

15.30 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Imprese: Gusmeroli (Lega), Legge annuale su PMI, motore di crescita Paese

Roma, 5 feb – “Le micro-imprese e PMI rappresentano il 95% del nostro tessuto produttivo, ovvero l’ossatura del Paese. Coprono il 30% del PIL e fanno la differenza sui mercati. Grazie alla Lega e alla maggioranza di centrodestra è realtà, dopo tre passaggi in Parlamento, la Legge annuale che se ne occupa, per sostenere e valorizzare questo patrimonio umano e di competenze che trasforma le idee in laboratori e i talenti in mestieri. In questa congiuntura economica che, grazie alle buone politiche della maggioranza, vede un’inflazione sotto la media Ue, la disoccupazione inferiore al 6% e tassi di interesse favorevoli che aiutano le PMI, è necessario puntare sempre di più sulla semplificazione, per fare correre le energie migliori del Paese. La Lega, sempre dalla parte della gente, continuerà a impegnarsi perché le PMI italiane ne siano il motore”.

Così il deputato Alberto Luigi Gusmeroli, Presidente della commissione Attività produttive, Commercio e Turismo, nonché responsabile Fisco della Lega, annunciando il voto favorevole del partito al DDL relativo alla Legge annuale sulle PMI.