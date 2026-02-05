FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «IPERAMMORTAMENTO, NEVI (FI): “L’ESTENSIONE FUORI DALLA UE RECEPITA DAL GOVERNO”»

15.26 - giovedì 5 febbraio 2026

Iperammortamento, Nevi (Fi): “L’estensione fuori dalla Ue recepita dal Governo”

“Non posso che esprimere la mia soddisfazione per il fatto che Il Governo, per bocca del viceministro Leo, ha compreso l’importanza e i benefici che porta l’allargamento dell’iperammortamento ai beni prodotti fuori dall’Unione europea”. Lo afferma il deputato e portavoce di Forza Italia Raffaele Nevi che si è visto approvare un ordine del giorno presentato da lui stesso in manovra.

L’odg impegnava il governo a “valutare l’opportunità di promuovere, nell’ambito delle politiche industriali e fiscali, un approccio equilibrato che coniughi le esigenze di sicurezza economica e strategica con l’apertura agli scambi commerciali, alla cooperazione tecnologica internazionale e al rafforzamento delle relazioni economiche e diplomatiche dell’Italia coi propri alleati storici”.

Grazie anche all’attenzione del ministro Tajani, il Governo ha compreso appieno l’importanza di una proposta avanzata da Forza Italia che porta beneficio alle nostre imprese“ ha concluso Nevi.