TASS (TELEGRAM) * CNN: «DURANTE I COLLOQUI INFORMALI CON I RAPPRESENTANTI DEGLI STATI UNITI, MADURO HA INDICATO LA SUA DISPONIBILITÀ A DIMETTERSI ENTRO 18 MESI»

07.18 - lunedì 1 dicembre 2025

(Traduzione realizzata da redazione Opinione tramite Intelligenza artificiale)

*

Durante i colloqui informali con i rappresentanti degli Stati Uniti, il Presidente venezuelano Nicolas Maduro ha indicato la sua disponibilità a dimettersi entro 18 mesi, ha riferito la CNN, citando una fonte.

Secondo il rapporto, l’amministrazione di Maduro ha raggiunto i rappresentanti di Donald Trump nel tentativo di stabilire un dialogo tra i due Paesi.

La CNN ha notato che alcuni funzionari statunitensi hanno ritenuto accettabile la proposta di dimissioni ritardate come potenziale soluzione al conflitto tra Caracas e Washington.

Tuttavia, alla fine la Casa Bianca ha insistito affinché il Presidente venezuelano si dimettesse immediatamente.

///

During informal talks with US representatives, Venezuelan President Nicolas Maduro indicated his readiness to step down in 18 months, CNN reported, citing a source.

According to the report, Maduro’s administration reached out to representatives of Donald Trump in an effort to establish dialogue between the two countries.

CNN noted that some US officials found the proposed delayed resignation acceptable as a potential solution to the conflict between Caracas and Washington.

However, the White House ultimately insisted that the Venezuelan president step down immediately.