LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO, OTTAVIANI (LEGA): SE ARBITRO GIOCA IN PROPRIO LA PARTITA È FALSATA, INTERVENGA NORDIO»

15.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Dossieraggio, Ottaviani (Lega): se arbitro gioca in proprio la partita è falsata, intervenga Nordio

Roma, 30 nov. – “Se fosse davvero in questi termini la situazione svelata grazie a Libero, sarebbe da chiedersi se siamo ancora in Occidente o se siamo sprofondati in Sudamerica. Vogliamo capire se con i soldi pubblici e con le nostre tasse siano state create procedure illegali da poteri dello Stato di carattere giudiziario, per controllare abusivamente un altro potere dello Stato, o rappresentanti della politica e della democrazia legittimamente eletti, guarda caso, ancora una volta della Lega.

Certo è che l’intervento di Nordio non è più differibile, alla luce delle ultime preoccupanti notizie, che vedrebbero coinvolte addirittura figure istituzionali di un certo rilievo, come Cafiero de Raho attualmente vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia. Se gli arbitri tifano e giocano in proprio, la partita è falsata dall’inizio e va azzerata. Subito”.

Lo dichiara il deputato della Lega Nicola Ottaviani.

__________

Ufficio stampa Lega Camera