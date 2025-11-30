Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: “IL GOVERNO IMPONGA SANZIONI A ISRAELE PER LA VIOLENZA DEI COLONI IN CISGIORDANIA E A GAZA”»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
15.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

«Il Governo italiano deve imporre sanzioni a Israele per la sistematica violenza in Cisgiordania messa in atto dai coloni, sostenuti dall’esercito israeliano. Nelle ultime ore tre cittadini italiani sono stati feriti: è un fatto gravissimo, che conferma un quadro di aggressioni quotidiane e impunite.

In Cisgiordania l’occupazione delle terre palestinesi, realizzata con la violenza, è un crimine contro l’umanità. È parte di un disegno illegale, in aperta violazione delle risoluzioni ONU, che punta all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. A Gaza, intanto, i crimini sono stati dimenticati e continuano ad essere compiuti ogni giorno, senza alcuna conseguenza. Non possiamo accettare che tutto questo avvenga nel silenzio della comunità internazionale.»

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.