AVS – ALLEANZA VERDI SINISTRA: «BONELLI: “IL GOVERNO IMPONGA SANZIONI A ISRAELE PER LA VIOLENZA DEI COLONI IN CISGIORDANIA E A GAZA”»

15.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

«Il Governo italiano deve imporre sanzioni a Israele per la sistematica violenza in Cisgiordania messa in atto dai coloni, sostenuti dall’esercito israeliano. Nelle ultime ore tre cittadini italiani sono stati feriti: è un fatto gravissimo, che conferma un quadro di aggressioni quotidiane e impunite.

In Cisgiordania l’occupazione delle terre palestinesi, realizzata con la violenza, è un crimine contro l’umanità. È parte di un disegno illegale, in aperta violazione delle risoluzioni ONU, che punta all’annessione della Cisgiordania da parte di Israele. A Gaza, intanto, i crimini sono stati dimenticati e continuano ad essere compiuti ogni giorno, senza alcuna conseguenza. Non possiamo accettare che tutto questo avvenga nel silenzio della comunità internazionale.»