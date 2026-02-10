QUESTURA DI COMO * : «LA MORTE DI GIOVANNI PALATUCCI, IL POLIZIOTTO “GIUSTO TRA LE NAZIONI” RICORDATA A FIUME.»

17.00 - martedì 10 febbraio 2026

La Polizia di Stato di Como, questa mattina in Questura presso la sala dedicata a Sabrina Pagliarani, alla presenza del Questore di Como Filippo Ferri, del Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni, del Prefetto della Provincia di Como Corrado Conforto Galli e delle principali autorità militari e civili, ha commemorato l’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, Questore reggente di Fiume, che con il suo operato, nel 1944, ha salvato dalla deportazione migliaia di ebrei perseguitati, presenti nella zona di confine dove prestava servizio.

Giovanni Palatucci arriva alla Regia Questura di Fiume nel 1937 in qualità di dirigente dell’Ufficio Stranieri e quando nel 1941 in piena seconda guerra mondiale Italia e Germania aggrediscono la Jugoslavia, una moltitudine di ebrei braccati dai nazisti cercherà disperatamente rifugio verso la zona di Fiume, che diventa così un crocevia di immigrazione di un’umanità espropriata di ogni bene.

Quando nel settembre 1944 Giovanni Palatucci diviene Questore reggente di Fiume, si prodiga per nascondere e salvare il maggior numero di vite mettendo in atto più di un escamotage per eludere la loro cattura, evidenziando un forte senso di umanità e carità cristiana.

Verrà accusato di cospirazione e arrestato dalla polizia segreta tedesca e condannato a morte, condanna poi commutata nella deportazione a Dachau.

Muore il 10 febbraio 1945, a poche settimane dalla liberazione, dopo aver subito circa quattro mesi di stenti e sevizie, il suo corpo verrà gettato in una fossa comune insieme ai corpi di centinaia di ebrei e di antifascisti.

Nel 1990 lo YAD VASHEM di Gerusalemme nomina il Commissario Palatucci “Giusto tra le Nazioni”, nel 1996 la Repubblica Italiana gli conferisce la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria e nel 2000, Papa San Giovanni Paolo II lo annovera tra i Martiri del XX secolo mettendo in atto il processo per la sua beatificazione.

Durante lo svolgimento della commemorazione il Questore di Como, ringraziando le autorità presenti, ha poi lasciato la parola al Sottosegretario al Ministero dell’Interno On. Nicola Molteni il quale, ricordando il sacrificio di Giovanni Palatucci, ha espresso un plauso ed un incoraggiamento a tutti poliziotti in servizio della provincia di Como, spronandoli a porsi sempre al servizio del cittadino con coraggio e sacrificio.