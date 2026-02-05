LEGA * CAMERA: «DDL PMI: TOCCALINI, MEF ACCOGLIE ODG LEGA. VIA VINCOLO ‘MADE IN UE’ SULL’IPERAMMORTAMENTO»

20.30 - giovedì 5 febbraio 2026

Ddl PMI: Toccalini, Mef accoglie Odg Lega. Via vincolo ‘Made in UE’ sull’iperammortamentoRoma, 5 feb. – “Apprezziamo che, dopo l’accoglimento del mio ordine del giorno, arrivi oggi la conferma dal Mef: via il vincolo ‘Made in UE’ sull’iperammortamento. Finalmente si elimina questo paletto che avrebbe penalizzato pesantemente le aziende italiane. La Lega aveva aperto la strada chiedendo di aprire almeno ai Paesi G7: ora si sblocca davvero il mercato, favorendo innovazione e competitività senza barriere inutili”. Così il deputato della Lega Luca Toccalini.Ufficio Stampa Lega Camera