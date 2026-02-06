GUARDIA DI FINANZA * «SEQUESTRATI 58 KG DI SIGARETTE E 30 LITRI DI ALCOLICI, CONTROLLI INTENSIFICATI ALL’AEROPORTO RAFFAELLO SANZIO DI FALCONARA»

09.01 - venerdì 6 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

**Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: aumento dei sequestri di sigarette e prodotti alcolici di contrabbando nell’aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima**

La Guardia di Finanza di Ancona e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli intensificano i controlli presso l’aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima.

Valigie apparentemente normali contenevano al loro interno centinaia di pacchetti di sigarette di contrabbando e diversi litri di alcolici. È uno degli scenari emersi nel corso del 2025 nell’ambito dell’attività di controllo svolta dalla Guardia di Finanza della Compagnia di Falconara Marittima e dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli presso l’Aeroporto Internazionale “Raffaello Sanzio”.

Nel corso dell’anno, i finanzieri e i funzionari doganali impegnati nei servizi di vigilanza hanno intercettato numerosi passeggeri intenti a introdurre illegalmente nel territorio nazionale tabacchi lavorati esteri e prodotti alcolici, superando ampiamente i limiti consentiti dalla normativa vigente.

Presso lo scalo marchigiano, infatti, sono stati complessivamente sequestrati circa 58 chilogrammi di prodotti di contrabbando, tra sigarette, tabacco trinciato e stick di tabacco, con sanzioni amministrative applicate per un totale di circa 230 mila euro.

Inoltre, sono stati intercettati e posti sotto sequestro prodotti alcolici per un totale di oltre 30 litri, privi della documentazione prevista, con l’irrogazione di sanzioni amministrative per un totale di circa 20 mila euro.

Le sigarette e gli alcolici, spesso accuratamente occultati nei bagagli da stiva o a mano, erano destinati ad alimentare il mercato illegale, con un grave danno per le entrate erariali, per la concorrenza leale e soprattutto per la salute dei consumatori, trattandosi di prodotti privi delle prescritte garanzie fiscali e sanitarie.

L’attività testimonia l’efficace dispositivo di controllo attuato dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Dogane, la cui collaborazione si è consolidata grazie alla sottoscrizione nel 2023 del Protocollo d’Intesa fra le due Amministrazioni, rinnovato il 28 maggio 2025. L’accordo è finalizzato al coordinamento operativo per il contrasto del contrabbando e degli altri traffici illeciti connessi alla circolazione della merce in ingresso e in uscita dal territorio doganale dell’Unione europea, nonché delle violazioni nei settori delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi, del gioco pubblico e della movimentazione transfrontaliera di denaro contante.

Proprio grazie a una costante ed attenta vigilanza a tutela della sicurezza e della legalità, è possibile contrastare efficacemente i traffici illeciti che minacciano i confini unionali e, di conseguenza, i cittadini.