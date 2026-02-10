GUARDIA DI FINANZA * «SALA GIOCHI ABUSIVA A LIDO DI OSTIA, SCATTA LA DENUNCIA PER IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE»

15.31 - martedì 10 febbraio 2026

**Scoperta sala giochi clandestina a Lido di Ostia, denunciata una persona**

Nell’ambito delle ordinarie attività di controllo del territorio svolte dalla Guardia di Finanza di Roma, è stata individuata un’associazione sportiva dilettantistica di Lido di Ostia che, di fatto, operava come sala giochi senza le necessarie autorizzazioni di pubblica sicurezza.

L’intervento delle “fiamme gialle” del 6° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma ha permesso di accertare che all’interno dei locali erano presenti tavoli da biliardo e per il gioco delle carte, oltre a un’area adibita alla somministrazione di bevande.

Nel corso delle verifiche sono emerse diverse irregolarità legate al mancato rispetto delle disposizioni previste per le attività di intrattenimento e pubblico esercizio.

In particolare, è stata riscontrata l’assenza delle autorizzazioni richieste, nonché della documentazione obbligatoria relativa ai giochi consentiti.

È stata inoltre accertata la presenza di tre minorenni all’interno della struttura.

Al termine dell’attività ispettiva, il presidente dell’associazione è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per violazioni in materia di pubblica sicurezza.

Contestualmente, è stata inoltrata al Comune di Roma la richiesta di chiusura del locale, che dovrà essere disposta entro cinque giorni dalla comunicazione, in considerazione della mancanza dei necessari titoli autorizzativi.

Si precisa che il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e che, fino a eventuale sentenza definitiva, vige il principio di presunzione di innocenza nei confronti delle persone sottoposte a indagine.