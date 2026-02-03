Popular tags:
FI – FORZA ITALIA * SENATO: «ENERGIA. TERNULLO (FI): BIORAFFINERIA A PRIOLO INVESTIMENTO STRATEGICO PER SICILIA E ITALIA»

17.31 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
“L’investimento di Eni e Q8 a Priolo è il segnale concreto di come sviluppo industriale, tutela dell’occupazione e transizione energetica possano procedere insieme. La nuova bioraffineria non solo valorizza un sito storico, ma rafforza il ruolo della Sicilia come protagonista del futuro energetico nazionale, puntando su innovazione, sostenibilità e visione di lungo periodo. Un esempio virtuoso di politica industriale capace di guardare avanti, creando valore per il territorio e per il Paese”. Lo dichiara la senatrice siciliana di Forza Italia, Daniela Ternullo.

