FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «SICUREZZA. DE CORATO (FDI): BENE STOP VENDITA PER MINORI LAME USATE A MILANO IN M4»

17.30 - martedì 3 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Ringrazio i Carabinieri del Nucleo radiomobile di Milano per essere prontamente intervenuti ieri sera alla fermata M4 di piazzale Frattini ed aver arrestato due ‘Maranza’, oltre ad averne denunciati altri due, per furto. Tutti minorenni.

I ragazzi, di origine egiziana, avevano aggredito e derubato un 16enne per una sigaretta elettronica. Lì nel metrò ci dovevano essere i controlli del Nucleo Vigili come avvenivano puntualmente e sistematicamente con le Giunte di Centrodestra Albertini e Moratti.

Soprattutto le periferie della città, sono all’abbandono da questa Amministrazione Comunale che lascia a minorenni ‘maranza’, spesso armati anche di coltelli come nel caso di ieri sera al Lorenteggio, terreno fertile.

Nel nuovo Decreto Sicurezza, al quale sta lavorando intensamente il Governo, saranno previste molte altre restrizioni, tra cui la vendita dei coltelli a minorenni.

Il Governo della Premier Meloni sta cercando di fare il massimo per tutelare l’intero Paese da questi continui gravi fatti, che si sviluppano sia durante le manifestazioni – vedi Torino – che quotidianamente nelle città con aggressioni, stupri, violenze, furti, rapine e spaccio”.