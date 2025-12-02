Popular tags:
MINISTERO ESTERI * RIUNIONE: «IL MINISTRO TAJANI PRESIEDE IL “TAVOLO RUSSIA”, A SOSTEGNO DELLE IMPRESE ITALIANE»

11.56 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
////

Nota Farnesina – Tajani presiede il “Tavolo Russia” a sostegno delle imprese italiane. Il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, presiederà oggi alla Farnesina la quinta riunione del “Tavolo di lavoro sull’evoluzione della situazione delle imprese italiane in Russia”, dedicato all’assistenza al nostro comparto imprenditoriale nel Paese.

Al Tavolo parteciperanno Agenzia delle Dogane e dei monopoli, Banca d’Italia, ICE Agenzia, Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Simest, Confindustria, rappresentanti delle principali imprese italiane con investimenti nella Federazione, nonché le associazioni di categoria e aziende che rappresentano comparti produttivi particolarmente esposti sul mercato russo. Da remoto parteciperanno anche l’Ambasciata d’Italia a Mosca e le associazioni di categoria rappresentative della comunità imprenditoriale italiana in Russia.

