MEDIASET – CANALE 5 * “STRISCIA LA NOTIZIA”: «THE COUPLE, UNA COPPIA DI CONCORRENTI VINCE UN GIOCO ‘BARANDO’ SENZA CHE IL NOTAIO LO NOTI»

Ieri sera Striscia la notizia si è occupata di un “singolare” episodio avvenuto a The Couple. Manila Nazzaro e Stefano Oradei hanno sfidato una coppia di avversari e hanno visibilmente “barato” durante un gioco. Nonostante questo e nonostante la presenza di una notaia in studio, la coppia è stata poi annunciata vincitrice della sfida. Che si tratti di Rai o di Mediaset, quando c’è di mezzo la regolarità di giochi a premi Striscia indaga sempre a fondo, evidenziando subito le situazioni poco chiare. Ricordiamo che, in questo caso, la cifra in palio per la vittoria del programma è di un milione di euro. Dopo il servizio di ieri, numerosi spettatori hanno contattato il tg satirico auspicando la ripetizione della puntata incriminata poiché il gioco è risultato evidentemente falsato e, ai fini della vittoria finale, è stata indebitamente favorita una coppia che non l’avrebbe meritato. Il servizio completo questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

