FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «UE: FI, ALLEANZA ITALIA-GERMANIA STRATEGICA»

20.00 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

UE: FI, alleanza Italia-Germania strategica

“L’alleanza tra Italia e Germania è strategica, Berlino è il nostro primo partner commerciale, la crescita economica dei due Paesi è strettamente interconnessa. Condividere con il cancelliere Merz l’appartenenza alla famiglia del Ppe, e dunque anche valori, identità politica e visione del mondo, è un plus che Forza Italia porta in dote al nostro governo”.

Così Forza Italia sui suoi profili social.