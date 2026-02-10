COMUNE DI GENOVA * : «IL CONSIGLIO APPROVA MOZIONI SU AREE SPORTIVE E ACCESSO ALL’ACQUA, RESPINGE ORDINE SU RIFIUTI»

20.00 - martedì 10 febbraio 2026

Dopo la discussione degli articoli 54, interrogazioni a risposta immediata, alle 15 è iniziata la seduta del Consiglio comunale con 36 consiglieri presenti.

Prima di iniziare i lavori il presidente del Consiglio comunale Claudio Villa ha chiesto un minuto di silenzio all’aula per onorare il Giorno del ricordo.

Nella Conferenza dei Capigruppo è stata decisa la trattazione di due Ordini del giorno straordinari.

Il primo ad oggetto “Partecipazione del Comune di Genova – tramite AMIU S.p.A. – all’avviso esplorativo regionale per la realizzazione di un impianto di trattamento finale dei rifiuti” è stato presentato dal consigliere di Vince Genova Pietro Piciocchi. Con questo atto si impegnano sindaca e Giunta ad “Assicurare, con ogni atto utile e nei termini previsti, la partecipazione del comune di Genova e di Amiu s.p.a. all’avviso esplorativo regionale, anche mediante forme di partenariato o aggregazione industriale, ove ritenute necessarie; tutelare la sostenibilità economica del servizio di gestione dei rifiuti, evitando scelte o omissioni che possano determinare un aggravio dei costi e un conseguente aumento della tari per i cittadini genovesi e riferire tempestivamente al consiglio comunale sugli sviluppi della procedura e sulle iniziative intraprese”.

L’assessora all’Ambiente Silvia Pericu a nome della Giunta ha espresso parere negativo all’ordine del giorno, che è stato respinto con 23 voti contrari della maggioranza e 14 favorevoli dell’opposizione.

Il secondo ordine del giorno straordinario ad oggetto “Stato di avanzamento e copertura finanziaria del ‘Moving Walkway’, il sistema di collegamento tra l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova e la futura fermata ferroviaria Erzelli/Aeroporto” è stato presentato dal Partito democratico e sottoscritto da tutti i gruppi di maggioranza. Con questo atto, emendato dallo stesso Pd in fase di presentazione, si impegna sindaca e Giunta a “Promuovere ogni azione istituzionale utile (per tutelare gli interessi della città di Genova in merito a questa infrastruttura strategica per la mobilità e lo sviluppo socio-economico; sollecitare il Governo e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché: si garantisca il mantenimento e la conferma dei finanziamenti previsti per il moving walkway e il completo collegamento intermodal e, si rispettino i tempi di realizzazione e le promesse fatte ai cittadini genovesi, alle imprese e agli operatori economici, evitando ritardi che compromettano la piena funzionalità dell’infrastruttura; si chiarisca pubblicamente ogni aspetto di possibile incertezza sulla copertura finanziaria”.

L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante a nome della Giunta ha espresso parere positivo all’ordine del giorno, che è stato approvato con 22 voti favorevoli della maggioranza. L’opposizione si è astenuta (14 voti).

Si è poi proceduto alla discussione dei punti all’ordine del giorno della seduta, ovvero quattro mozioni.

La prima ad oggetto “Riqualificazione aree sportive ex Rubattino di Via Melegari” è stata presentata dai consiglieri Alessio Bevilacqua e Paola Bordilli (Lega) e Pietro Piciocchi (Vince Genova). Con questo atto si impegna sindaca e Giunta a “proseguire con il percorso di riqualificazione delle aree sportive ex Rubattino di Via Melegari, partendo dagli opportuni interventi manutentivi; – garantendo nel percorso di riqualificazione il coinvolgimento del territorio attraverso il comitato di quartiere di Salita degli Angeli, le varie associazioni e il Municipio, a riferire in apposita commissione, da convocare entro dicembre, le ipotesi progettuali per la riqualificazione dell’area”.

L’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferrante ha chiesto a nome della Giunta di modificare una parte dell’impegnativa. La modifica è stata accolta dal proponente. L’atto è stato posto in votazione con parere favorevole della Giunta e approvato all’unanimità.

È stata poi discussa la mozione ad oggetto “Diritto di accesso all’acqua pubblica, mappatura fontanelle sul territorio Comunale e Casette dell’acqua” presentata dalla consigliera Sara Tassara (Silvia Salis Sindaca). Con questo atto si impegnano sindaca e Giunta “Ad attivarsi affinché venga eseguita una mappatura aggiornata delle fontanelle esistenti sul territorio comunale, si indaghi per comprendere quali siano effettivamente chiuse, per sondarne lo stato di manutenzione e valutare quali fontanelle sia eventualmente possibile ripristinare; valutare di affiancare al percorso di ripristino anche un percorso di valorizzazione delle fontanelle storiche anche sentita la Soprintendenza; attivarsi affinché, sulla base della mappatura, vengano raccolte le necessità del territorio per formulare un programma per il posizionamento di nuove fontanelle sui territori in collaborazione con i Municipi; attivarsi affinché ogni Municipio possa dotarsi di una casetta dell’acqua”.

L’assessore ai lavori pubblici Massimo Ferrante a nome della Giunta ha espresso parere positivo alla mozione che è stata posta in votazione e approvata all’unanimità.

La terza mozione ad oggetto “Assunzione di una strategia comunale sulla logistica urbana e istituzione di un sistema di aree buffer come infrastruttura pubblica di governo dei flussi merci” è stata presentata dal consigliere di Vince Genova Davide Falteri. Con questo atto si impegna sindaca e Giunta “Ad assumere la logistica urbana come asse strategico delle politiche comunali; ad avviare un sistema comunale di aree buffer urbane e periurbane; a garantire controllo pubblico, sostenibilità e integrazione digitale; a coinvolgere Autorità Portuale, imprese, Municipi e stakeholder”.

L’assessore alla Mobilità Emilio Robotti, a nome della Giunta ha chiesto alcune modifiche all’impegnativa della mozione, che sono state accettate dal proponente. Per questo motivo il parere della Giunta è positivo. Il presidente Claudio Villa ha posto in votazione la mozione che è stata approvata all’unanimità.

La mozione ad oggetto “Cittadinanza onoraria a Franca Viola” presentata dal gruppo del Partito democratico è stata ritirata.

Il Consiglio si è chiuso alle 19,16.