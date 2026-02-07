Popular tags:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «TRENI BOLOGNA, TASSINARI (FI): “ASPETTIAMO LE INDAGINI”»

14.35 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Treni Bologna, Tassinari (Fi): “Aspettiamo le indagini”

“Prima di giungere a conclusioni affrettate, aspettiamo l’esito delle indagini che accerteranno cosa sia successo sulla linea ferroviaria nel nodo di Bologna”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Rosaria Tassinari.

“La casualità, con tre danneggiamenti in contemporanea, appare difficile in un caso simile. Se venisse accertato il sabotaggio, allora andrebbero individuati e perseguiti i responsabili” la conclusione di Rosaria Tassinari.

OPINIONMIX

