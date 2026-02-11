FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «CULTURA. GIOVINE (FDI): ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAN BASSIANO MODELLO DI SOLIDARIETÀ, ASSISTENZA E FORMAZIONE, PRESENTATO DOCUFILM ALLA CAMERA»

15.30 - mercoledì 11 febbraio 2026

“Presentato stamane presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati il Docufilm ‘La scuola delle emozioni – ricamare relazioni’ a cura dell’Associazione Oncologica San Bassiano Odv, realtà più unica che rara che con dedizione instancabile, professionalità e competenza, accompagna pazienti e famiglie nell’affrontare il difficile percorso della malattia, andando di fatto a migliorarne sensibilmente la qualità della vita.

Il docufilm rappresenta un’opera intensa e toccante, che apre le porte di un luogo unico: la sede dell’Associazione Oncologica San Bassiano OdV dove, tra le mura di un ex scuola elementare, le aule sono diventate spazi di incontro, laboratori artistici, momenti di condivisione e rinascita, con arte e relazione come strumenti di cura.

La conferenza è stata l’occasione per sottolineare l’importanza del volontariato in Veneto. Un modello di cittadinanza responsabile, essenziale per il benessere collettivo con oltre 500 mila volontari attivi e quasi 30 mila enti no profit, che rappresenta il pilastro del welfare locale ed è assolutamente cruciale per la coesione sociale”. Lo dice Silvio Giovine, deputato di Fratelli d’Italia.